Суд Москвы прекратил дело по взысканию с Юлии Пересильд долга за дизайн-проект

Дизайнерская компания, подавшая в суд на актрису Юлию Пересильд из-за неоплаты услуг по договору, отказалась от претензии в адрес актрисы. Дело по иску прекращено, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Стало известно, что Савеловский районный суд прекратил дело по иску ООО «Артвью» против звезды «Вызова» о взыскании задолженности по оплате услуг компании.

«Обращение общества в суд было мотивировано тем, что актриса не выполнила обязательства по оплате договора на подготовку дизайн-проекта, изготовление и поставку мебели», — говорится в сообщении канала.

В ходе прошедшего 13 ноября судебного заседания истец отказался от иска после того, как артистка полностью расплатилась с организацией. Стороны заключили соглашение об отсутствии претензий друг к другу. Таким образом конфликт был урегулирован до начала суда.

