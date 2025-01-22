Арбитражный суд потребовал взыскать с семьи Блиновских еще полмиллиарда рублей
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Арбитражный суд потребовал взыскать с семьи Блиновских еще полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск кредиторов к семье Блиновских. Сообщается, что суд встал на сторону банка, теперь Алексей и Елена Блиновские должны вернуть 569 миллионов рублей долга. Из них 300 миллионов рублей кредита было выдано банком на 30 лет и 269 миллионов рублей набежавших процентов. Сообщается, что супруги перестали платить по кредиту.
Уточняется, что деньги Блиновским выдали для покупки жилья в ипотеку.
Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сейчас она находится под арестом. Мужа коуча обвиняют в пособничестве жене — весной 2024 года Блиновский подписал контракт и уехал на службу.
Ранее мы писали о том, что Алексей Блиновский покинул зону СВО и выступил в суде.