Арбитражный суд потребовал взыскать с семьи Блиновских еще полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск кредиторов к семье Блиновских. Сообщается, что суд встал на сторону банка, теперь Алексей и Елена Блиновские должны вернуть 569 миллионов рублей долга. Из них 300 миллионов рублей кредита было выдано банком на 30 лет и 269 миллионов рублей набежавших процентов. Сообщается, что супруги перестали платить по кредиту.

Уточняется, что деньги Блиновским выдали для покупки жилья в ипотеку.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сейчас она находится под арестом. Мужа коуча обвиняют в пособничестве жене — весной 2024 года Блиновский подписал контракт и уехал на службу.

Ранее мы писали о том, что Алексей Блиновский покинул зону СВО и выступил в суде.