Актеры Агата Муцениеце и Иван Чуйков будут вести музыкальную премию на RU.TV. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

На днях Агата и Иван появились вместе на кинофестивале, тем самым подогрев слухи о романе. Артисты почти все время держались за руки. Кроме того, Чуйков спас спутницу от падения на красной дорожке. По информации источника, скоро Агата и Иван вновь порадуют совместным появлением на мероприятии. Они будут вести «Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV».

На данный момент актеры никак не комментировали сообщения СМИ.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце рассталась с бизнесменом из-за измены с близкой подругой. В начале 2024 года в Сети обсуждали роман актрисы и предпринимателя Владимира Перельмана. Подробности смотрите в этой новости.

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