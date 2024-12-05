Суд лишил Александра Невзорова* земли и дома в Санкт-Петербурге

Суд лишил Александра Невзорова* (внесён в списки иноагентов, террористов и экстремистов) земли и дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Телеведущий и репортер Александр Невзоров* лишился недвижимости в России. Ранее он пытался переоформить дом и участок земли на жену с помощью договора купли-продажи, однако суд признал эту сделку недействительной, из-за того, что всю семью журналиста еще в июле 2024 года признали «членами экстремистского объединения».

«Суд сказал следующее: запретить деятельность объединения, членами которого являются Невзоровы* (Александр и Лилия) в связи с осуществлением экстремистской деятельности, обратить в доход государства три земельных участка, здание на участке, жилой дом, ТС «Хендай» и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы», — заявила представитель пресс-службы.

Ранее мы писали о том, зачем Петросян решил через суд выписать дочь из квартиры.

*Внесён в списки иноагентов, террористов и экстремистов