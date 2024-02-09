Суд лишил актера Максима Емельянова водительских прав на год, об этом сообщает aif.ru.

Судебный участок № 229 района Чертаново г. Москвы лишил актера Максима Емельянова водительских прав на год. Соответствующий приговор вынесли 9 февраля.

По данным суда, Емельянов, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на припаркованную машину, после чего покинул место ДТП.

«Актер признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием)», — сказано в решении суда.

Напомним, Максим Емельянов получил известность после первой же роли в семейной комедии «Вовочка». Сейчас на счету артиста более 50 ролей в фильмах и сериалах. Последней работой Емельянова стала роль Петра Смолина в сериале «Иные».

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