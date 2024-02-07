Обманули на миллион рублей: блогер Настя Ивлеева выиграла в суде у мебельной компании

Суд вынес решение по иску блогера Анастасии Ивлеевой к мебельной компании, которая обещала обустроить ей гардеробную более чем за миллион рублей. Производителя товаров обязали выплатить 6 тысяч рублей неустойки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Блогер рассказывала, как хотела обустроить гардеробную у себя дома и решила воспользоваться услугами одной компании из Петербурга. Ивлеева заплатила аванс в размере миллиона рублей, но осталась ни с чем. Общение с мебельщиками прервалось, а их сайт внезапно исчез.

После этого Анастасия обратилась за защитой своих прав в суд. Иск блогера удовлетворили, но, судя по всему, не целиком. Компанию обязали вернуть минимальную сумму неустойки и госпошлины.

Руководитель фирмы, в свою очередь, считает, что претензии звезды безосновательны. При этом он назвал происходящее небольшой задержкой в обустройстве гардеробной.

Ранее Ивлеева обратилась в суд за получением компенсации от смоленского завода, который выпускал ее брендовые энергетики. Внутри товара находили грязь и плесень.