Суд допросил свидетеля по иску Ларисы Долиной о продаже квартиры

В Хамовническом суде Москвы состоялось заседание по делу о признании недействительной сделки по продаже квартиры, которая принадлежит народной артистке РФ Ларисе Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

12 ноября в закрытом режиме суд продолжил рассматривать иск певицы к покупательнице ее жилья Полины Лурье и встречный иск, они объединены в одно производство. На заседании был допрошен свидетель. Он воздержался от комментариев и молча покинул зал суда.

Следующее заседание запланировано на 16 декабря.

Напомним, что летом текущего года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которым она перевела баснословную сумму денег в надежде сохранить свои сбережения. Помимо этого, исполнительница также осталась без квартиры, которой обманом завладели аферисты, чтобы в итоге найти других владельцев и получить за продажу большое вознаграждение.

Ранее мы писали, что Лариса Долина разозлилась на журналистку из-за неуместного вопроса.