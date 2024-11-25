Суд дал Анне Седоковой и Янису Тимме две недели на примирение

Певице Анне Седоковой и баскетболисту Янису Тимме дали две недели на примирение. Если этого не случится, суд разведет пару 9 декабря.

Об этом сообщает StarHit.

22 ноября состоялась первая встреча сторон по их разводу. Суд дал сторонам две недели.

Следующее заседание пройдет 9 декабря. В этот день Тимму и Седокову должны развести.

Певица последние недели активно посещала матчи с участием мужа. Появились предположения, что пара снова вместе.

Седокова намекала на воссоединение с мужем, публикуя фото с букетом роз. При этом кто подарил цветы, артистка не раскрывала.