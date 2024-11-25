Опубликовано 25 ноября 2024, 17:281 мин.
Суд дал Анне Седоковой и Янису Тимме две недели на примирение
Суд дал Седоковой и Тимме 2 недели на примирение и может развести пару 9 декабря.
© Starface.ru
Певице Анне Седоковой и баскетболисту Янису Тимме дали две недели на примирение. Если этого не случится, суд разведет пару 9 декабря.
Об этом сообщает StarHit.
22 ноября состоялась первая встреча сторон по их разводу. Суд дал сторонам две недели.
Следующее заседание пройдет 9 декабря. В этот день Тимму и Седокову должны развести.
Певица последние недели активно посещала матчи с участием мужа. Появились предположения, что пара снова вместе.
Седокова намекала на воссоединение с мужем, публикуя фото с букетом роз. При этом кто подарил цветы, артистка не раскрывала.
Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева