«Даже не знаю, с чего начать»: Седокова подогрела слухи о примирении с мужем, показав шикарный букет роз
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Певица Анна Седокова продолжает интриговать поклонников на тему расставания с мужем Янисом Тиммой. Недавно артистка посетила матч баскетболиста, а накануне опубликовала большой букет роз, который ей, предположительно, подарил супруг.
Сменившая имидж Седокова показала в соцсетях новое фото. Анна сняла себя в зеркале с шикарным букетом гигантских роз с нее ростом.
«Я опять даже не знаю, с чего начать», — написала знаменитость, добавив смеющийся смайлик.
Поклонники не удивлены переменами в жизни Анны. Многие из них были уверены, что заявление о разводе певица сделала на эмоциях. Пара уже неоднократно то сходилась, то расходилась.
Роман певицы с латвийским баскетболистом начался в 2019 году. В 2020 году пара поженилась, а осенью этого года они объявили о разводе.
Из-за проблем в отношениях с мужем певица пережила сильный стресс, из-за чего у нее обострилось серьезное заболевание (отек Квинке и крапивница в острой форме), а спортсмен в одиночестве пересматривал клипы артистки и принимал неизвестные таблетки.
Также стало известно о финансовых проблемах Яниса Тиммы. Выяснилось, что спортсмен начал распродавать имущество в Риге из-за долга по алиментам на шестилетнего сына от первого брака.