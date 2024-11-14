«Даже не знаю, с чего начать»: Седокова подогрела слухи о примирении с мужем, показав шикарный букет роз

Певица Анна Седокова продолжает интриговать поклонников на тему расставания с мужем Янисом Тиммой. Недавно артистка посетила матч баскетболиста, а накануне опубликовала большой букет роз, который ей, предположительно, подарил супруг.

Сменившая имидж Седокова показала в соцсетях новое фото. Анна сняла себя в зеркале с шикарным букетом гигантских роз с нее ростом.

«Я опять даже не знаю, с чего начать», — написала знаменитость, добавив смеющийся смайлик.