НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 ноября 2024, 09:25
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«Даже не знаю, с чего начать»: Седокова подогрела слухи о примирении с мужем, показав шикарный букет роз

Анна Седокова сделала фото с букетом роз и намекнула на воссоединение с мужем.
«Даже не знаю, с чего начать»: Седокова подогрела слухи о примирении с мужем, показав шикарный букет роз

© Starface.ru

Певица Анна Седокова продолжает интриговать поклонников на тему расставания с мужем Янисом Тиммой. Недавно артистка посетила матч баскетболиста, а накануне опубликовала большой букет роз, который ей, предположительно, подарил супруг.

Сменившая имидж Седокова показала в соцсетях новое фото. Анна сняла себя в зеркале с шикарным букетом гигантских роз с нее ростом.

«Я опять даже не знаю, с чего начать», — написала знаменитость, добавив смеющийся смайлик.

«Даже не знаю, с чего начать»: Седокова подогрела слухи о примирении с мужем, показав шикарный букет роз

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники не удивлены переменами в жизни Анны. Многие из них были уверены, что заявление о разводе певица сделала на эмоциях. Пара уже неоднократно то сходилась, то расходилась.

Роман певицы с латвийским баскетболистом начался в 2019 году. В 2020 году пара поженилась, а осенью этого года они объявили о разводе.

Из-за проблем в отношениях с мужем певица пережила сильный стресс, из-за чего у нее обострилось серьезное заболевание (отек Квинке и крапивница в острой форме), а спортсмен в одиночестве пересматривал клипы артистки и принимал неизвестные таблетки.

Также стало известно о финансовых проблемах Яниса Тиммы. Выяснилось, что спортсмен начал распродавать имущество в Риге из-за долга по алиментам на шестилетнего сына от первого брака.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Янис Тимма
Анна Седокова
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