Суд арестовал автомобиль актера Дмитрия Харатьяна: известны подробности

Суд в Твери арестовал новый автомобиль актера Дмитрия Харатьяна в рамках спора нескольких компаний.

По данным РИА Новости, из-за конфликта между ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко», ООО «Нео Карс Бел», ООО «Нео Карс Москва» и ООО «Гостевой дом» Харатьян не смог зарегистрировать в ГИБДД приобретенный им автомобиль китайского производства.

При этом актера привлекли к суду в качестве третьего лица. Он же значится в числе лиц, представитель которых просил суд об отмене обеспечительных мер.

«В доводах жалоб указывается, что на момент наложения ареста спорные транспортные средства уже являлись собственностью физических лиц», - приводит агентство цитаты из материалов дела.

В итоге суд от 30 января этого года оставил частные жалобы без удовлетворения. 24 июня запрет регистрационных действий в отношении ряда транспортных средств все же был снят. В списке перечислено порядка 100 автомобилей без указания владельцев, поэтому неизвестно, смог ли в итоге Харатьян зарегистрировать на себя купленную машину.

Компания, которая продала электромобиль Харатьяну, утверждает, что все вопросы с китайскими партнерами были улажены. Претензии от экспортера машин стали для них полной неожиданностью.

Напомним, новое авто китайского производства Харатьян купил в одном из автосалонов Москвы. Но после получения электромобиля он узнал, что поставщик машины внес ее в нотариальный залог и поставил запрет на регистрационные действия.

