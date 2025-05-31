Актер Дмитрий Харатьян вспомнил, как обменял велосипед на гитару. Об этом он рассказал в программе «Вспомнить все» на Первом канале.

Народный артист России Дмитрий Харатьян вспомнил историю из детства. По словам актера, когда ему было 12 лет во время очередной прогулки во дворе он заметил сверстников, играющих на гитаре. К ребятам будущий актер подъехал на велосипеде «Орленок».

Харатьяну так понравилась мелодия, которую играли дети, что он попросил обменять гитару на его велосипед.

«Оказалось, что они играют песню Beatles. Мне показалось, что у меня тоже получится. Я спрашиваю: можно я тоже поиграю? Он говорит: а ты дашь на велосипеде покататься? Я говорю: да бери!», — вспомнил он.

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