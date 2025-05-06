«Стыдно за тех, кто потерял совесть»: Вика Цыганова осудила звезд, отказавшихся бесплатно выступать 9 Мая

Вика Цыганова резко осудила звезд российского шоу-бизнеса, отказавшихся бесплатно выступать в День Победы. В личном блоге певица заявила, что ей «стыдно», за артистов, «потерявших совесть» ради огромных гонораров.

Недавно депутат Госдумы Нина Останина выступила с инициативой не платить миллионы артистам за концерты в День Победы. Политический деятель подчеркнула: «Преданность и любовь к Родине должна подтверждаться не гонорарами, а душевными концертами артистов, творчество которых понятно, близко и доступно людям».

Предложение депутата поддержала известная своим патриотизмом Вика Цыганова. Певица, которая не раз выступала на передовой, в качестве примера привела себя: она не берет деньги за концерты, несмотря на маленькую пенсию.

«Я пою, выступаю в госпиталях, на передовой, бесплатно, я так хочу, гонорары своих музыкантов и затраты на сцене тоже плачу из своего кармана, да, я могу себе позволить, хотя деньги никто еще не отменял, жить на свою пенсию в 12 тысяч рублей — это то еще удовольствие», — отметила Вика Цыганова.

Артистка возмутилась поведением коллег, требующих баснословные гонорары за концерты в День Победы и отказывающихся выступать бесплатно. Вика Цыганова осудила «бессовестных» звезд и заявила, что их души «пусты».

«Как горько и стыдно за тех, кто потерял совесть и стал „ценником“ своего тщеславия, это пустые глазницы, и пустая душонка в блеске фальшивых огней. Только отдавая, мы получаем, я так живу, и по-другому я не хочу жить. Мне нравится жить, жить открыто, без всяких выгод и притворства. Ни один гонорар не стоит вашей совести, совесть — это абсолютная роскошь», — заявила певица.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Иосиф Пригожин возмущен инициативой депутатов не платить звездам миллионы за концерты 9 Мая: «Почему артист должен быть козлом отпущения?»