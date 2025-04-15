«Почему артист должен быть козлом отпущения?»: Пригожин возмущен новой инициативой депутатов

Иосиф Пригожин возмутился из-за призыва к артистам выступать бесплатно 9 Мая. Об этом сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН.

Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары звезд за концерты 9 Мая. По ее мнению, патриотизм не должен быть платным. В свою очередь, продюсер заявил, что подобные высказывания дискредитируют депутатов. Пригожин напомнил: выступления на концертах — прямой заработок артистов.

«У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Артисты вкладывают деньги в свою карьеру, в творчество, песни и клипы. Например, последний альбом, который мы выпустили с Валерией, обошелся нам почти в 250 тысяч евро. Почему артист должен быть козлом отпущения?» — возмутился Иосиф.

Также продюсер напомнил, что у артистов дорогое оборудование и техника, расходы на которые требуют компенсации. По его словам, 90% звезд шоу-бизнеса «сидят в кредитах».

Пригожин призвал поддерживать звезд, оставшихся в России, и не «сеять рознь».

«90% артистов в кредитах сидят. Кто будет это компенсировать? Депутаты это финансируют? Надо наоборот поддерживать артистов, которые остались в стране, поддерживают страну», — резюмировал он.

Ранее певица Валерия повздорила с Иосифом Пригожиным на глазах у публики из-за внука. Подробности читайте в этой новости.