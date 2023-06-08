На кону миллиарды: родные умершего Александра Градского бьются в суде за его наследство

В 2021 году стало известно о смерти Александра Градского из-за инсульта. Спустя время имя музыканта до сих пор возглавляет громкие заголовки СМИ, и причиной этого стало его многомиллионное наследство. Родственники артиста не могут уладить этот вопрос мирным путем: полгода они пытались договориться между собой и поделить наследство, однако их старания не увенчались успехом. По данным Woman.ru, дело Градского сдвинулось с мертвой точки.

Как сообщает источник, 8 июня семейство Александра встретится в суде. Стороны не планируют «уступать друг другу ни под каким предлогом», вот почему история с наследством Градского «обещает разгореться в большой пожар».

Напомним, за миллиарды музыканта ведут борьбу вдова Марина Коташенко и бывшая супруга Ольга Фартышева. Женщина пытается доказать, что 20 лет назад при разводе с Александром она не получила положенного по закону имущества.

Ранее участница шоу «Голос» рассказала, как Градского на кровати привозили на съемки в плохом состоянии. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 51-летний Андрей Малахов рассказал о прощании с умирающим отцом. Высказывание телеведущего читайте здесь.