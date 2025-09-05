«Стыдно признаваться»: 26-летний сын Сенчуковой и Рыбина раскрыл, почему развелся после девяти месяцев брака

Сын певицы Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий раскрыл причину развода. Мужчина расторг брак спустя 9 месяцев.

Он признался, что только поженившись, оба поняли, что совсем разные: одному было интересно материальное, другому - творчество. Василий говорит, что первый брак стал примером того, как не надо делать. Чувства пропали еще до свадьбы, говорит Василий. Но это не единственная причина.

«Плюс даже не знаю… стыдно, конечно, мне признаваться, но я начал влюбляться в другую девушку», - разоткровенничался 26-летний Рыбин.

Свадьба Василия Рыбина и Дарьи Алябьевой состоялась в 2022 году. До этого они встречались 14 лет. Вскоре после развода мужчина появился в компании мастера-бровиста Валерии Новиковой. С девушкой он познакомился в своей музыкальной школе – она пришла учиться игре на барабанах.

«Я ее увидел — и такой… Все! С тех пор не могу ее выкинуть из головы ни на минуту», - сказал Рыбин.

Василий говорит, что когда хотел развестись, было стыдно перед родителями – те устроили пышную свадьбу.

«Корил себя за это. Но они реально поддержали, сказав: „Вася, это все текучка. Считай, что была просто хорошая туса», - поделился Василий. Его слова приводит StarHit.

