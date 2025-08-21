«Не поссорились ни разу»: Виктор Рыбин поделился секретом крепкого брака

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал о секрете гармонии в браке с певицей Натальей Сенчуковой. Их союз, длящийся уже 27 лет, считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

По словам артиста, главный секрет — идеальная совместимость характеров и отсутствие конфликтов.

«Мы даже не поссорились ни разу. Может я за все это время от силы раза четыре вспылил на Наташу, но и то так, слегка, без криков. Она же ни разу в жизни на меня голос не повысила — такой характер», — признался Рыбин в интервью Леди Mail.

Певец с улыбкой отмечает, что романтический период в их отношениях продолжается до сих пор.

«Да и вообще, мне кажется, у нас с ней до сих пор конфетно-букетный период. Только слегка затянувшийся… А как дальше будет, не знаю. Может, конечно, когда нам стукнет по сто лет, станем скрипеть друг на друга. Хотя вряд ли — не такие мы люди», — рассуждает музыкант.

Отличные отношения, по словам Виктора, сложились и с семьей сына Василия, который живет по соседству. Рыбин рассказал и о своем желании давать советы молодым. Он признался, что может дать совет только если немного выпьет.

