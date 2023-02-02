«Стыдно»: как повел себя муж Лизы Арзамасовой в связи с ампутацией пальцев у Костомарова

Россияне обвинили постановщика ледовых шоу Илью Авербуха в проблемах фигуриста Романа Костомарова. В соцсетях они призвали сделать заявление о состоянии спортсмена в связи с грядущей ампутацией пальцев.

Однако фигурист молчит. Его последний пост датирован 9 января.

Некоторые писали: «Довели Романа до реанимации и гордятся этим. Позор!», «Стыдно должно быть!... Эксплуатирует фигуристов и до чего довел».

Многочисленные комментарии сводились к следующему: «Жаль Романа, жаль, что Авербуху деньги важнее человеческой жизни и здоровья».

Муж актрисы Лизы Арзамасовой 10 января заявил, что находится на связи с главным врачом больницы, куда доставлен Костомаров. Подробностей диагноза он не раскрыл.

1 февраля появилась информация, что фигуристу ампутируют пальцы на руках. Ноги постараются сохранить, хотя шансы невелики.