«Стыдно, грустно»: Александр Филиппенко высказался о возвращении в Россию

Народный артист РФ Александр Филиппенко рассказал, что не намерен возвращаться в Россию. Об этом он заявил в интервью «Bild на русском»* (признан в РФ иностранным агентом).

«В такую [Россию] нет, [не вернусь]. Все, что до меня доходит оттуда, — вещи печальные, трагические. Стыдно, грустно и печально. 24 февраля — один из самых позорных дней в моей жизни», — поделился актер.

Артист уточнил, что принял решение покинуть страну практически без раздумий. Первой из РФ уехала его дочь Александра. По словам Филиппенко, наследница столкнулась с неприятностями на родине из-за активистской деятельности.

«Она сняла нам здесь квартиру, позвонила и сказала: «Переезжайте». Мы быстро решили, в один день», — высказался Филиппенко.

Знаменитость добавил, что не жалеет о своем решении и считает его правильным. В настоящий момент он проживает в Литве.

Ранее основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин высказался об уехавших из РФ артистах.