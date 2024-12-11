«С ними говорить не о чем»: Сергей Галанин высказался об уехавших из РФ артистах

Основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин поделился мнением об уехавших из РФ после начала СВО артистах. Его слова приводит aif.ru.

«С ними просто говорить не о чем. У некоторых раздулась гордыня, самомнение — я имею в виду тех, кто постоянно оттуда высказывается, совершая нападки не только на руководство страны, но и на Россию в целом, на обычных людей», — поделился музыкант, добавив, что звезды-релоканты нарисовали себе картину мира, «перевернутую с ног на голову».

Исполнитель уточнил, что ему жаль осознавать, что некоторые его старые знакомые и товарищи оказались «однобокими, а может даже и глупыми». В то же время, по мнению Галанина, у любого человека есть возможность исправиться.

«Лишь бы человек что-то понял. Но, как показывает практика, в 99% случаев такие люди не признают, что были неправы. Может, в глубине души и признаются сами себе, а прилюдно — нет», — высказался он.

Ранее Сергей Галанин оценил желание певца Шуры выступить в зоне СВО.