«Стыдно, что премия опустилась до бездарности»: Николай Цискаридзе раскритиковал оскароносную «Анору»

Артист балета Николай Цискаридзе резко раскритиковал оскароносный фильм «Анора» с участием российских актеров. В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV телеведущий назвал картину «абсолютной пошлостью» и заявил, что ему «стыдно» за премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

Николай Цискаридзе отметил, что премия «Оскар» опустилась настолько низко, что вручает престижные награды таким «бездарным» работам, как «Анора». По мнению педагога, происходящее в фильме нельзя назвать актерской игрой. В качестве примера народный артист России привел знаменитых американских актеров, номинированных на кинопремию.

«Абсолютная пошлость. Просто стыдно, что такая уважаемая кинопремия опустилась до такой чуши и дает за такую бездарность номинации, тем более — награды. <…> Говорят, что это — актерская игра. А что тогда говорить о Дастине Хоффмане, Мэрил Стрип, о Вивьен Ли, о Марлоне Брандо, о Бетт Дэвис и так далее… Что тогда о них говорить, если вот это считается актерским мастерством? <…> Это даже обсуждать стыдно», — заявил Николай Цискаридзе.

Бывший премьер Большого театра добавил: ему «обидно» за множество достойных фильмов, которые не были признаны из-за политической ситуации в мире. Николай Цискаридзе возмутился: «Сейчас эту абсолютно мусорную историю сделали флагом». Телеведущий заключил: «Все, что было оценено „академиками“ за последние годы, вызывает удивление».

Напомним, фильм «Анора» Шона Бейкера, премьера которого состоялась в мае 2024 года, прогремел на весь мир. На 77-м Каннском кинофестивале лента с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна получила «Золотую пальмовую ветвь». Кроме того, картина удостоилась шести номинаций на премию «Оскар», пяти — на «Золотой глобус» и других. На 97-й церемонии «Оскар» «Анора» получила награды сразу в пяти номинациях, среди которых — «Лучший фильм».

Ранее режиссер Никита Михалков жестко «прошелся» по «Аноре»: «О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит».