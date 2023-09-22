«Стыдно бывает»: Иосиф Пригожин стал популярнее своей жены Валерии

Пригожин признался, что ему стыдно перед Валерией из-за возросшей популярности, об этом сообщает kp.ru.

В последнее время личность Иосифа Пригожина из-за его популярного однофамильца стала поводом для мемов и шуток в соцсетях. Сам Иосиф не раз высказывался о том, что он устал от такого юмора.

На этот раз продюсер заявил, что ему бывает стыдно из-за возникшей популярности. Бывает даже так, что на улице фотографируются не с его супругой, а с самим Пригожиным.

«Мне иногда стыдно бывает даже перед Валерией, потому что Валерию просят меня сфотографировать с кем-то. То есть, для меня Валерия номер один, просто звезда, выше и больше нее никого я не вижу и не знаю, и бывает такой неловкий момент», — рассказал он.

Пригожин признался, что он стесняется повышенного внимания, так как он не звезда и не привык к публичным выступлениям.

«Конечно, это здорово, наверное, когда к тебе такое повышенное внимание. Но я не обделен был вниманием, будучи мужем Валерии и работая в этой отрасли музыкальной», — объяснил продюсер.

Ранее мы писали о том, что 55-летняя Валерия назвала секретом молодости строгую диету и ежедневный спорт.