Стыдит россиян, а сама получает выплаты от президента: какая пенсия у оскандалившейся Ирины Родниной

Депутат Госдумы Ирина Роднина, считающая, что в России достаточно льгот для граждан, может получать «олимпийскую пенсию» в размере до 60 тыс. рублей. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщила олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова.

Согласно указу президента РФ, Ирина Родина как трехкратная олимпийская чемпионка претендует на выплату специальной стипендии, которую называют «олимпийской пенсией». Ее размер составляет до 60 тыс. рублей, при этом она может ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Более того, по словам Светланы Журовой, такая стипендия не выплачивается пожизненно.

«Стипендии не являются пожизненными. Указ президента может быть как пролонгирован, так и отменен. Это не закреплено законом. Это добрая воля президента. Если захочет отменить указ, он его отменит. Конечно, вряд ли он это сделает, но гипотетически может», — отметила спортсменка.

Светлана Журова раскрыла: индексация выплаты производилась всего единожды. Тогда «олимпийскую пенсию» повысили на 20 тыс. рублей.

«15 лет мы получали одну сумму, через 15 лет ее повысили. С 2006 года, по-моему, мы начали получать ее, как раз с того периода. Многие годы не индексировалась, потом проиндексировали. Она была сначала 30 тысяч, а стала чуть больше 50», — рассказала Светлана Журова.

Напомним, недавно Ирина Роднина пристыдила россиян, которые жалуются на маленькую пенсию. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» заявила, что в стране и так «достаточно льгот и послаблений» для пенсионеров. 75-летняя олимпийская чемпионка обратила внимание на то, что граждане должны сами создавать условия для достойного существования, и низкие пенсии — не заслуга государства.

«Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Ирина Роднина.

