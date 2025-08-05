«Полгода назад я похоронил жену»: Юрий Назаров признался, что выживает на пенсию 70 тысяч рублей

Народный артист РСФСР Юрий Назаров полгода назад похоронил жену и теперь вынужден один справляться со всеми заботами. Актер пожаловался, что старается выживать на пенсию в 70 тыс. рублей.

Подробности узнало издание «Абзац».

«У меня пенсия в районе 30 тысяч рублей и еще около 40 мне доплачивают за звание народного артиста. Я не могу сказать, что до конца доволен, но стараюсь на нее выживать», - поделился актер.

88-летний Назаров не думает о творческих планах. В быту ему помогают родные – внучка берет на себя заботы по приготовлению пищи.

«Полгода назад я похоронил жену, теперь вот один справляюсь. Завтра приедет моя внучка Сашенька, будет суп варить», – поделился артист.

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