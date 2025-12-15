«Стыд и срам!»: артист балета Николай Цискаридзе возмутился снимками телеведущей в зале Большого театра

Народный артист России Николай Цискаридзе возмутился новыми фотографиями телеведущей канала «Россия 24» Марии Григорьевой, сделанными в зрительном зале Большого театра.

На опубликованных кадрах ведущая изображена в вольной позе, лежащей на бортике театральной ложе. В своем личном блоге известный танцор балета раскритиковал Марию и посоветовал ей прочитать книгу «Мозаика. Балет. Щелкунчик», в которой подробно раскрываются правила поведения в храме искусств.

«Увидев сегодня с утра вызывающе лежащую женщину на бордюре в Большом театре, я понял, что этот труд надо читать всем в обязательном порядке. Там написано, в том числе о том, как надо вести себя в театре. Стыд и срам!» — написал Цискаридзе в своей соцсети.

Более того, по мнению артиста, за неподобающее поведение телеведущую стоило бы обязать две недели в театре «мыть пол».

Ранее артист балета Николай Цискаридзе заявил, что ненавидит постановки «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». В рамках творческой встречи с поклонниками в Челябинске педагог признался, что его «вырубает» уже в начале первого акта.