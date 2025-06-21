«Ненавижу! Когда начинается, меня вырубает»: Николай Цискаридзе заявил, что не переносит «Щелкунчика»

Артист балета Николай Цискаридзе заявил, что ненавидит «Щелкунчика» и «Лебединое озеро». В рамках творческой встречи с поклонниками в Челябинске педагог признался, что его «вырубает» уже в начале первого акта «Щелкунчика». Об этом пишет Ura.ru.

«Ненавижу! Ну вы понимаете, я думаю, что каждый артист балета не переносит „Щелкунчика“ и „Лебединое озеро“, потому что мы исполняем их очень много лет и постоянно, и эта музыка звучит непрерывно. А когда я стал еще и ректором (последние 12 лет), я репетирую еще постоянно со своими учениками, и когда начинается первый акт, меня вырубает», — заявил Николай Цискаридзе.

Недавно ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой резко высказался о провале одной из версий «Щелкунчика». Николай Цискаридзе раскритиковал спектакль, отметив, что постановкой занимался «не очень талантливый человек».

«[За постановку отвечал] человек, который не имеет права ставить никакие спектакли, с моей точки зрения. Но это имело такой провал, что мне было безумно приятно. Потому что за такие вещи, особенно в русской культуре, надо выводить на лобное место и пороть», — заявил Николай Цискаридзе.

Бывший премьер Большого театра добавил: «Никто не может позволить себе сделать большой, серьезный, классический спектакль таким, каким он может быть, кроме русского балета».

Ранее Николай Цискаридзе раскритиковал состав «Щелкунчика» в Большом театре: «Невозможно смотреть».