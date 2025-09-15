«Стыд. Это уже отвратительно»: Оскар Кучера раскритиковал Максима Галкина*, заговорившего на украинском

Оскар Кучера публично пристыдил Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ), заговорившего на украинском языке. В своем Telegram-канале актер раскритиковал уехавшего из России шоумена, отметив: «Иногда лучше жевать, чем говорить».

С 25 по 27 июля 2025 года в Юрмале прошел традиционный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», одними из гостей которого стали Алла Пугачева и Максим Галкин*. Отвечая на вопросы журналистов, юморист решил продемонстрировать знание украинского языка, но лишь развеселил публику. Тогда артист пообещал приехать в Киев с сольным концертом. Певица пошутила над мужем: «Учил, учил, а тут растерялся!»

Мимо инцидента не смог пройти Оскар Кучера, который неоднократно критиковал звездную пару. По мнению телеведущего, Максим Галкин* ведет себя «отвратительно», отказываясь от русского языка в пользу украинского.

«Максим, это стыд. Фу. Была такая реклама жевательных конфет со слоганом: „Иногда лучше жевать, чем говорить“. Это уже прямо даже отвратительно», — высказался Оскар Кучера.

Подписчики поддержали актера, возмутившегося поведением эмигрировавшего юмориста.

«Фрики. Что один, что вторая», «Дурачок он. Губешками шлепает, бабка хихикает, а стыдно всем вокруг», «Позорище! Из Израиля сбежали, а вот в Киев поедут, ага! Как же им хочется еще хоть разок получить порцию былой славы», — пишут в Сети.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми уехали из России. Также супругов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость. Перебравшись в Израиль, шоумен начал изучать иврит, а на фестивале Лаймы Вайкуле заговорил на латышском языке. Сам артист утверждал, что знание языков помогает ему лучше чувствовать самую разную публику.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал Максима Галкина*, запевшего на украинском языке. Певец заявил, что шоумен и его жена не заслуживают того, чтобы их обсуждали в России: «Что Галкин* с Пугачевой такого сделали для России до отъезда, чтобы мы их вспоминали?»

*признан иноагентом на территории РФ