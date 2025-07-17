Певица Клава Кока попала в больницу и потеряла голос. Об этом стало известно из соцсетей.

Клава Кока вышла на связь из больницы — она выложила видео, на котором видно, как певице поставили капельницу. Знаменитость призналась, что заболела и потеряла голос. При этом впереди у нее концерты, судьба которых неизвестна.

«Не знаю, как буду выступать — ни завтра, ни на VK Фесте. Ни сегодня, у меня тоже мероприятие. Короче, принципиально хочу петь вживую, поэтому делаю все возможное. Фониатра вчера вызывали, капаюсь, ингаляции и так далее, параллельно с работой», — рассказала она.

Напомним, Клаве Коке 28 лет. Артистка до этого не жаловалась на проблемы со здоровьем.

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