Стул для охранника, дорогой коньяк и личный вертолет: рассекречен райдер рэпера Тимати

За свое выступление рэпер Тимати получает 5,5 млн рублей. В райдере артиста вошли личный вертолет, французский коньяк и стул для охранника.

По данным Telegram-канал Baza, важный пункт в райдере артиста — условия трансфера. Артист летает только бизнес-классом. В аэропорту его должны встретить грузчики, которые заберут оборудование музыканта. Тимати передвигается по городу только на дорогих автомобилях с тонированными стеклами. Если путь от аэропорта до города более 50 км, заказчик должен предоставить 40-летнему рэперу личный вертолет, желательно Eurocopter.

Музыкант и его команда требуют размещения в лучших отелях города, где обязательно есть спортзал. Тимати предпочитает жить в номере класса «люкс» с мини-баром, а его команде необходимо предоставить 12 стандартных номеров. Рядом с номером музыканта обязательно должен стоять стул для охранника.

В гримерке у артиста должен стоять французский коньяк, 10 банок энергетика и 14 черных полотенец. Рядом с гримеркой также просят поставить стул для охранника. К еде музыкант непритязателен: обязательные пункты в списке занимают лишь фрукты и бутерброды.

За дальние локации команда музыканта просит добавить к гонорару еще 1,5 млн рублей. Тимати категорически отказывается выступать за границей, он готов давать концерты только в России.

При этом представители артиста установили штраф: 1000 долларов за каждый невыполненный пункт райдера.

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