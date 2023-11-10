Продюсер Тамары Гвердцители сообщил, что певица уехала из РФ из-за смерти мамы. Сергей Пудовкин поделился откровением с mk.ru.

Артистка уже больше года не появлялась в РФ и не давала концерты. Знаменитость обосновалась за рубежом и там возобновила творческую деятельность. При этом ее концерты не пользуются спросом у иностранной публики. Пудовкин в беседе с журналистами рассказал, с чем связан отъезд Гвердцители.

Как выяснилось, в семье артистки произошло горе: скончалась ее мама. По словам Сергея, Тамара Михайловна тяжело пережила смерть родительницы. Из-за нервного срыва она провела два месяца в реабилитационной клинике. Выйдя из учреждения, Гвердцители отказалась от активной деятельности и насыщенных гастролей.

«Произошла страшная трагедия: умерла мама, умерла тяжело. После этого Тамара Михайловна два месяца провела в реабилитационной клинике», — сообщил продюсер.

По словам Сергея, отменив гастроли в РФ, артистка лишилась прибыли. При этом Пудовкин считает, что «счастье не в деньгах».

«Она приобрела спокойствие и возможность общаться с сыном», — резюмировал продюсер.

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