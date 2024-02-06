Критик Сергей Соседов назвал 68-летнюю певицу Ларису Долину нашей Тейлор Свифт. Об этом сообщает Life.ru.

За рубежом состоялась церемония вручения «Грэмми», триумфатором которой вновь стала Тейлор Свифт. Певица получила 13 по счету статуэтку, обойдя по числу наград самого Фрэнка Синатру. Музыкальный критик Соседов прокомментировал успехи зарубежной знаменитости.

Сергей отметил, что Свифт — техничная певица, обладающая мощным вокалом. По мнению эксперта, Тейлор является представительницей западной школы. Ее пение отличается от наших артистов. При этом Соседов назвал тех певиц, чей вокал может приблизиться к Свифт.

«Близко к ней — Полина Гагарина, Лариса Долина. Вот такого плана певицы», — резюмировал критик.

Также Сергей добавил: в России другой менталитет, вот почему нам не стоит равняться на Запад.

«Это не нам далеко до них, это им далеко до нас», — заявил Сергей.

Ранее 68-летняя певица Лариса Долина не стала скрывать, что мечтает о свадьбе внучки. Подробности смотрите в этой статье.