«Строю планы»: солист группы «Би-2» отказался от России

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева)* (признан иноагентом на территории РФ) признался, что больше никогда не вернется в Россию. Напомним, что музыканта депортировали из Таиланда в Израиль после скандального задержания.

У журналистов Пятого канала в распоряжении оказались кадры, на которых певец встречает своих коллег в аэропорту Тель-Авива. Он не стал молчать о ситуации, но ответил коротко.

«Я в России жить больше не буду, нет. Я живу сегодняшним и строю планы только творческие. Мне то, что сейчас происходит в России, абсолютно неинтересно», — заявил Лева*.

Напомним, что участники коллектива были задержаны на Пхукете 25 января. Они провели концерт и не имели разрешения на работу. После того как их задержали, им был предъявлен штраф. Было также предписание покинуть Таиланд в кратчайшие сроки.

Утром 31 января стало известно, что Лева* прилетел в Израиль. Но тогда он отказался общаться с представителями прессы, пока не увидит своих коллег-музыкантов.

Ранее депутат Милонов заявил, что самым страшным для «Би-2» станет возвращение в РФ. По словам депутата, музыканты, которых раскачали российские продюсеры, «запаслись иностранными паспортами» на всякий случай.

*Признан иностранным агентом на территории России