Стройный брюнет: брошенная Прилучным Мирослава Карпович показала любимого мужчину
Актриса Мирослава Карпович показала любимого мужчину после расставания с Прилучным.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович ничего не рассказывает о своей личной жизни и даже молчала, когда была в отношениях с актером Павлом Прилучным. Сейчас красавец счастлив в браке с Зепюр Брутян и находится в ожидании еще одного ребенка. А вот бывшая избранница тоскует в одиночестве. На днях она все же засветила в своем микроблоге симпатичного мужчину.
36-летняя артистка показала в соцсетях брюнета с необычной прической. Пока поклонники не завалили ее вопросами, Мирослава подписала, что это ее брат. Она поздравила родственника с днем рождения и опубликовала несколько кадров из совместных фотосессий.
«Моя малышка», – шутливо написала звезда.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Известно, что брат знаменитости тоже стал актером. Он впервые появился на экране в восьмилетнем возрасте. Тогда мальчик сыграл в эпизоде сериала «Папины дочки», где участвовала его сестра. Сейчас Андрей работает моделью. Кроме него, у Мирославы есть также сестра.
Ранее мы писали о том, как Мирослава приняла участие в необычной фотосессии. Красавица появилась в кадре стоя на коленях на песке и сыпя его с поднятых рук. Девушка позировала в очень коротких шортах, рубашке на голое тело и в парике. Поклонники оценили преображение актрисы.