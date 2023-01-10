Стройный брюнет: брошенная Прилучным Мирослава Карпович показала любимого мужчину

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович ничего не рассказывает о своей личной жизни и даже молчала, когда была в отношениях с актером Павлом Прилучным. Сейчас красавец счастлив в браке с Зепюр Брутян и находится в ожидании еще одного ребенка. А вот бывшая избранница тоскует в одиночестве. На днях она все же засветила в своем микроблоге симпатичного мужчину.

36-летняя артистка показала в соцсетях брюнета с необычной прической. Пока поклонники не завалили ее вопросами, Мирослава подписала, что это ее брат. Она поздравила родственника с днем рождения и опубликовала несколько кадров из совместных фотосессий.

«Моя малышка», – шутливо написала звезда.