Стройная и подтянутая: Диана Арбенина впервые за долгое время показала фигуру в купальнике
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Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина отправилась с детьми в отпуск на Бали. Наслаждающаяся отдыхом артистка впервые за долгое время появилась в социальных сетях в купальнике.
Арбенина проводит время на Бали с 14-летними двойняшками Артемом и Мартой. Дети звезды активно делятся в социальных сетях кадрами с отдыха. На одном из них певица появилась в необычном для себя ампуа — открытом купальнике и пляжных шортах.
Знаменитость запечатлела, как каталась с детьми на лодке. Диана выбрала для поездки расслабленный образ — белый купальник и голубые шорты в свободном стиле.
Отметим, что 50-летняя певица находится в отличной форме. Ее фигура очень подтянута: у звезды нет лишнего жира. Исполнительница хита «31-я весна» активно занимается в фитнес-зале. Недавно она повторила жим штанги вслед за музыкантом Ленни Кравицем. Сила Арбениной восхитила ее поклонников.
В феврале 2010 года Диана родила в клинике США двойняшек. По словам звезды, отцом детей стал американский бизнесмен с русскими корнями.
Ранее в Санкт-Петербурге состоялся концерт Дианы Арбениной, на котором она едва не пострадала. В середине шоу певица перешла со сцены на балкон в зрительном зале. Там она перелезла через перила, встала на ограничительную сетку и сорвалась на танцпол. Несколько человек за руку затащили ее обратно на балкон.