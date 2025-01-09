Стройная и подтянутая: Диана Арбенина впервые за долгое время показала фигуру в купальнике

Знаменитость запечатлела, как каталась с детьми на лодке. Диана выбрала для поездки расслабленный образ — белый купальник и голубые шорты в свободном стиле.

Отметим, что 50-летняя певица находится в отличной форме. Ее фигура очень подтянута: у звезды нет лишнего жира. Исполнительница хита «31-я весна» активно занимается в фитнес-зале. Недавно она повторила жим штанги вслед за музыкантом Ленни Кравицем. Сила Арбениной восхитила ее поклонников.

В феврале 2010 года Диана родила в клинике США двойняшек. По словам звезды, отцом детей стал американский бизнесмен с русскими корнями.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся концерт Дианы Арбениной, на котором она едва не пострадала. В середине шоу певица перешла со сцены на балкон в зрительном зале. Там она перелезла через перила, встала на ограничительную сетку и сорвалась на танцпол. Несколько человек за руку затащили ее обратно на балкон.