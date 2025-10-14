«Строила отношения по принципу полезности»: дочь Ободзинского высказалась о романе между отцом и Пугачевой

Дочь Ободзинского опровергла слухи о романе между отцом и Аллой Пугачевой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Младшая дочь певца Валерия Ободзинского Валерия рассказала, что ее отец не состоял в отношениях с Аллой Пугачевой, как об этом думали некоторые.

«Точно нет было романа. Ему не нравились такие женщины», — заявила она.

По словам Валерии, ее отец не мог дать ничего в плане продвижения Пугачевой. Она считает, что певица выбирала партнеров только исходя из их возможностей в шоу-бизнесе.

«Пугачева все свои любовные отношения строила по принципу полезности. А что ей мог дать Ободзинский в плане карьеры? Ничего», — добавила она.

Напомним, Валерий Ободзинский скончался 26 апреля 1997 года на 56-м году жизни в Москве от сердечной недостаточности. Накануне смерти артист вернулся на сцену после нескольких лет запоя и употребления запрещенных препаратов.

Ранее мы писали о том, какую пенсию получает уехавшая из России Алла Пугачева.