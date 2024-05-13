«Стройка сейчас — дело дорогое»: сколько Наташа Королева и Сергей Глушко потратили на ремонт особняка

Певица Наташа Королева и ее муж, бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), сделали многомиллионный ремонт в своем особняке в Подмосковье. Об этом супруги рассказали в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» призналась, что «психанула» и сделала художественную мастерскую для своего супруга, который пишет картины. По словам Наташи Королевой, ей хотелось, чтобы у мужа было свое творческое место, где бы он мог рисовать и хранить свои инструменты, материалы и полотна для работы.

«Я завесил (своими работами) весь дом. Три этажа. Вот все стены. Я спускаюсь утром и со всеми с ними здороваюсь. Меня там уже тихо ненавидят. У меня летает там все! Я весь в этой краске. Я уже руками рисую, всем, чем можно», — поделился Сергей Глушко.

Однако Наташа Королева решила не только обустроить мастерскую для супруга, но и сделать дорогостоящий ремонт во всем доме в Подмосковье. В особняке обновили каминный портал в гостиной, переклеили обои во всех комнатах и положили керамогранит.

Артистка отметила, что лично выбирала все материалы для ремонта и занималась декором. В шоу «Ты не поверишь!» ремонт в доме знаменитостей оценили в более чем пять миллионов рублей.

«Откладывали. Ну а как? Стройка сейчас — дело дорогое», — подчеркнула Наташа Королева.

Напомним, певица состоит в браке с Сергеем Глушко с 2003 года. В 2002 году у пары родился сын Архип. Первым мужем Наташи Королевой стал певец и композитор Игорь Николаев. Артисты поженились в 1992 году и развелись через девять лет.

Ранее сообщалось о том, что Наташа Королева рассказала, как появилась песня «Дельфин и русалка».