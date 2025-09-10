Строгий костюм, уложенные волосы: Паулина Андреева впервые за долгое время вышла в свет

Актриса Паулина Андреева впервые за долгое время вышла в свет. Знаменитость посетила премьеру сериала «Лихие» в кинотеатре «Художественный».

О появлении Андреевой сообщает Woman.ru.

9 сентября Паулина вышла в свет одна, отвечать на вопросы журналистов актриса отказалась. Она выбрала для выхода строгий костюм и черные туфли, аккуратно уложила волосы.

Пресса не ожидала, что Андреева появится на красной ковровой дорожке. Сейчас она занята на съемках сериала с актером Данилой Козловским.

Напомним, Паулина развелась с режиссером Федором Бондарчуком. У пары растет сын.

Сваха Роза Сябитова советовала актрисе как минимум полтора года не заводить новые отношения и «прийти в себя» от брака с режиссером, сделать выводы. Ведущая готова найти для актрисы подходящего мужчину, если она сформулирует свой запрос.