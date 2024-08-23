«Строгая»: певица Ани Лорак рассказала, как воспитывает дочь Софию

Певица Ани Лорак рассказала, что со строгостью воспитывает дочь Софию. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певица Ани Лорак воспитывает 13-летнюю дочь Софию от брака с Муратом Налчаджиоглу. По словам знаменитости, она старается быть для дочери и подругой и строгой матерью.

«Я мама и строгая, и подружка, и все вместе. Мне кажется, нужно играть этими энергиями, потому что будешь подругой — сядут на голову, будешь строгой — не будет этого контакта. Поэтому это такая игра — быть родителем», — объяснила она.

Лорак добавила, что выдерживает золотую середину в отношениях с дочерью благодаря женской интуиции. Она также рассказала, что дочь спокойно относится к гастролям матери и тому, что ее регулярно нет дома.

Напомним, София Налчаджиоглу родилась в июне 2011 года.

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