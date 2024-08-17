«Какая потрясающая пара!»: Ани Лорак исполнила зажигательный танец с возлюбленным в гримерке

Два года назад Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) начала встречаться с обладателем титула «Мистер Испания» Исааком Виджраку. Влюбленные проводят много времени вместе и делятся романтичными видео. Накануне певица станцевала с бойфрендом прямо в гримерке.

Бойфренд исполнительницы показал ей несколько танцевальных движений. Артистка в блестящем комбинезоне с обнаженной спиной старательно их повторяла за бойфрендом.

Исаак без акцента считал по-русски, а Лорак двигалась, согласно необходимому ритму.

«Когда учитель танца — твой парень», — сказала знаменитость на своей страничке в социальных сетях.

Фанаты пришли в восторг от искрящейся от счастья звезды. Они очень рады, что звезда, наконец, встретила свою любовь. Подписчики отметили и шикарные формы Лорак.

«Лучшие! Танец просто огонь. Счастья вам!», «Шикарная фигура у Ани!», «Какая потрясающая пара!», — написали они.

Ани Лорак и Исаак Виджраку познакомились на Ибице, куда певица отправилась восстанавливаться после развода. Знаменитость признавалась, что инструктор по йоге помог ей прийти в себя, назвав его своим «учителем» и «вдохновителем». 14 февраля 2023 года Ани Лорак раскрыла, что состоит в отношениях, а впервые пара появилась на публике вместе в январе 2024 года на ЖАРА FEST в Дубае.

Напомним, с 2009 по 2019 год Ани Лорак состояла в браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У экс-супругов есть 13-летняя дочь София, с которой недавно звезда вышла в свет.