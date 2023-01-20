Строгая мама одобрила: 22-летняя дочь Александра Малинина выходит замуж

22-летняя дочь певца Александра Малинина Устинья, которая живет и учится в Великобритании, показала фотографию с кольцом на левой руке. В государствах Европы именно так носят обручальные кольца.

20 января девушка опубликовала серию снимков. На одном из них она запечатлела руку, лежащую на брендовой сумке.

По всей вероятности, Устинья хотела привлечь внимание к дорогим украшениям. Они дают основание думать, что девушка выходит замуж. Почти на всех снимках дочь музыканта делает акцент на руке с кольцами.

Дочь Малинина подписала: «Сегодня на балет». Девушка предложила угадать, на какую именно постановку собралась.

Год назад Устинья впервые показала возлюбленного – итальянца Леопольдо Муннаи. Молодой человек учится с ней в Королевском музыкальном колледже. Девушка познакомила Муннаи с родителями, и строгая мама одобрила выбор. Папа спокойно встретил любовь дочери – Устинья считает отца другом и может советоваться в плане ухажера.

Ранее стало известно, что другая дочь Малинина – Кира – изменилась до неузнаваемости. Девушка сделала пирсинг и кричащий макияж.