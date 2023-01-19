Пирсинг в носу и кричащий макияж: красивая дочь Александра Малинина изменилась до неузнаваемости

Дочь певца Александра Малинина и его бывшей жены Ольги Зарубиной Кира изменилась до неузнаваемости. На последнем фото, опубликованном звездной мамой, взрослая девушка появилась с пирсингом в носу и кричащим макияжем.

У нее были длинные ресницы и темная помада. Зарубина подписала фото: «Солнышко мое любимое!»

Читатели оказались удивлены внешним видом дочери Малинина. Большинство писали о красоте девушки.

Комментаторы отмечали: «Красавица», «Красивая доченька», «Безумно красивая и талантливая девочка», «Как ваша девочка шикарно выглядит». Многие указывали, что девушка стала похожа на мать.

Ранее Зарубина объявила о желании спеть дуэтом с бывшим супругом, от которого однажды делала аборт.