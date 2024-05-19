«Никогда у меня такого не было»: Гарик Харламов кардинально сменил имидж ради будущего ребенка

Шоумен и телеведущий Гарик Харламов в эфире финального выпуска юмористического шоу «Звезды» на НТВ неожиданно сменил имидж. Он покрасил волосы в ярко розовый цвет, подражая дизайнеру Артемию Лебедеву.

Резидент Comedy club сделал это по просьбе команды «Регионы» и Дениса Дорохова, в ходе выступления которых одному из участников проекта таким образом сообщили пол будущего ребенка.

«У нас есть сюрприз. Дело в том, что у Макса (Винокурова, — прим. «Страсти»), нашего братана, беременная жена Настя. Они не знают пол ребенка, и Настя попросила меня сделать гендер-пати», — объявил со сцены Дорохов.

После чего на сцену вынесли конверт, который попросили вскрыть председателя жюри шоу — Харламова. Гарик раскрыл секрет пола ребенка, сняв кепку, под которой оказались розовые волосы.

«Честно говоря, волнуюсь немного. Никогда у меня такого не было. Я прям вспотел, честно говоря», — сказал Гарик.

Таким необычным способом юморист сообщил будущим родителям, что у них родится девочка. В этот момент некоторые зрители в зале не смогли сдержать слез радости и умиления.

Ранее Гарик Харламов сообщил, что сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук. Теперь мама шоумена Наталья Игоревна в личном блоге намекнула на тайную свадьбу, отметив, что снова в статусе свекрови.