Стриптиз – не профессия: муж Королевой Глушко признался, что работает по специальности

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко устроил персональную выставку своих картин и признался, что работает не ради денег. Мужчина рассказал о возвращении к истокам и стриптизе. Об этом сообщает PROZVEZD.

Избранник артистки презентовал несколько десятков работ. По словам Сергея, раньше он рисовал свою жену, но так вдохновился поездкой в Африку, что сменил направление. Наташи Королевой на мероприятии не было, она была занята своим творчеством.

«Несколько лет назад я впервые оказался в Африке, на берегу Индийского океана. И эта поездка просто перевернула мое сознание. Я был в шоке от цветовой гаммы», – поделился впечатлениями артист.

Глушко понял, что жители наслаждаются земными благами и призвал всех ходить босиком и есть здоровую пищу. Кроме того, он рассказал, что не планирует превращать свое творчество в бизнес. И вспомнил о своем старом увлечении – стриптизе. Сергей говорит, что никогда не был богатым человеком, но зато богат изнутри.

«Когда мне говорят: «Вы – стриптизер», я отвечаю, что нет такой профессии. Я по диплому «Инженер-энергетик». И я работаю по специальности, потому что все, чем я занимаюсь – это все чистая энергия», – добавил звезда.

Муж певицы уверен, что если думать только о деньгах, то ничего не получится.

Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров разрешил Наташе Королевой потрогать свой новый пресс. Исполнительница хита «Маленькая страна» дружит с Киркоровым уже давно. В 90-е между артистами едва не завязались романтические отношения, однако их чувствам тогда помешали Игорь Николаев и Алла Пугачева.