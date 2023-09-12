Пока Тарзан не видит: Филипп Киркоров дал Наташе Королевой потрогать все самое ценное

Недавно Филипп Киркоров обратился к пластическому хирургу и сделал себе новые ягодицы и пресс. Певец не устает хвастаться своим подтянутым телом, а Наташе Королевой даже удалось пощупать кубики короля эстрады. Об этом сообщает PROZVEZD.

Исполнительница хита «Маленькая страна» дружит с Киркоровым уже давно. В 90-е между артистами едва не завязались романтические отношения, однако их чувствам тогда помешали Игорь Николаев и Алла Пугачева.

При этом Филипп Киркоров до сих пор считает Королеву своей близкой подругой, а на очередной встрече он даже разрешил певице потрогать себя.

«Тело у Филиппа сейчас прекрасное. Дай Бог, чтобы он сохранил его в том же виде на долгие годы», – заявила артистка.

Однако дотронуться до кубиков звезды позволили не только Наташе Королевой. Как передает исполнительница, Киркоров собрал всех своих подруг и показал им обновленные формы.

Ранее мы писали, что Георгий Иващенко предложил Роману Костомарову несколько вариантов будущей профессии. Он считает, что спортсмен должен поработать на госслужбе. Также, по словам певца, у Костомарова могло бы получиться стать актером или писателем.