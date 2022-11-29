Стриптиз на льду: фигуристка Тотьмянина едва не осталась голой в эфире шоу

Жена прославленного фигуриста Алексея Ягудина, Татьяна Тотьмянина принимает участие в популярном проекте «Ледниковый период». На днях она в паре с актером Иваном Колесниковым чуть не устроила стриптиз на льду.

Новый выпуск программы еще не вышел, но журналистам стали известны его горячие подробности. В этот раз участники катаются под музыку из отечественных фильмов. Татьяна появилась в романтичном образе. Возлюбленная Ягудина примерила белое платье из гипюра, которое подчеркивало ее стройную фигуру. В какой-то момент наряд не удержался на груди артистки и съехал, обнажая ее прелести.

Пользователи Сети начали активно обсуждать казус во время съемок. Многие отметили, что на спортсменке была специальная сетка, которая в итоге спасла ее от позора. Так что платье осталось на Татьяне. Фото можно посмотреть здесь.

Напомним, что в последнее время Тотьмянину часто преследуют неудачи. В одном из выпусков партнер фигуристки упал и задел коньком ее колено. Звезда так пострадала, что не могла самостоятельно двигаться. Тренер Максим Ставиский на руках унес ее за кулисы. На следующий день супруге Ягудина стало лучше, и она мужественно снова отправилась на тренировку.

Ранее мы писали, что о состоянии госпитализированной Тотьмяниной не знал даже муж.