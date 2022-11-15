10:00, 15 ноября 2022
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О состоянии госпитализированной с «Ледникового периода» Татьяны Тотьмяниной не знает даже муж
О состоянии госпитализированной со съемок шоу «Ледниковый период» фигуристки Татьяны Тотьмяниной неизвестно даже мужу, олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину. Он в курсе, что супруга в больнице и проходит обследование.
Другими подробностями Ягудин не располагает. «Честно, не знаю, как сейчас состояние Тани», - сказал фигурист.
Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух сообщал, что во время проката Иван Колесников, выступающий в паре с Тотьмяниной, задел колено фигуристки коньком. В результате спортсменку увезли на скорой.
Ягудин и Тотьмянина женаты с 2016 года. У пары две дочери. Ранее фигурист признавался, что мечтает о третьем ребенке и обязательно дочери. Он объяснил, почему не хочет сына.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Матч ТВ
Автор:Лилия КараеваТеги: