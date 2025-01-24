Стримил с Некоглаем, который спонсировал ВСУ: Полиция прервала концерт блогера Ивана Золо в Севастополе

Сотрудники правоохранительных органов остановили концерт блогера Ивана Золото в Севастополе. Молодой человек знаком с другим инфлюенсером — Некоглаем, которого депортировали из России, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Еще до начала мероприятия организатор вышел к толпе и сообщил, что никакого концерта не будет. Его перенесли, но фантам дату его проведения в другой раз не назвали.

Впоследствии стало известно, что полиция приходила на площадку из-за возможного минирования. Неизвестные оповестили стражей порядка, что клуб, где собирался выступить Иван Золо, может взлететь на воздух.

Российский блогер поддерживает связь со своим молдавским коллегой Некоглаем. Молодого человека депортировали из РФ. Он собирал на стримах деньги на нужды ВСУ.

Ранее в Сургуте разгорелся скандал вокруг предстоящего концерта Анны Asti. Жителей возмутили цены на билеты.