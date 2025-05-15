«Стрессую уже второй день»: Анфиса Чехова улетела в Европу вместе с сыном

Телеведущая Анфиса Чехова вместе с сыном улетела в Европу по делам. Она вышла на связь в личном блоге и сообщила, что находится в Брюсселе.

При этом Анфиса призналась, что пребывание в столице Бельгии едва не закончилось для нее нервным срывом из-за агентства, организовавшего поездку.

«Мы в Брюсселе, и пока этот город нас не слишком радует. Я стрессую уже второй день. Агентство, которое бронировало нам отель, подвело меня, и ночью мы заселились просто в ужасный отель», — пожаловалась Чехова.

Она добавила, что частично уже решила проблему и переехала в другую гостиницу, которая оказалась лучше предыдущей, но также не оправдала ожиданий.

Анфиса Чехова воспитывает 12-летнего сына Соломона от актера Гурама Баблишвили. Супруги развелись весной 2017 года, после чего актер уехал в Грузию.

Ранее Анфиса Чехова раскрыла новый роман. Она снялась вместе с любимым мужчиной на Бали и призналась, что проживает «лучшие отношения». Лицо избранника Анфиса не показывала.