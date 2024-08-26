«Стресс пошел ей на пользу»: Долина появилась на репетиции с татуировками и без макияжа

68-летняя певица Лариса Долина приехала на дневную репетицию в рамках конкурса «Новая волна» без макияжа и с многочисленными татуировками. Как отмечает mk.ru, стресс после истории с мошенниками пошел на пользу артистке.

Долина вышла на сцену во время дневной репетиции без косметики на лице и укладки. Она сделала хвост и была в клетчатой юбке. Также на ней была футболка с принтом и яркие серьги.

«Ларису не узнать: стресс пошел ей на пользу», – цитирует источник людей, присутствующих на репетиции.

Многие также обратили внимание на татуировки звезды, которые она сделала несколько лет назад на разных частях тела. Они были видны из-под одежды.

При этом артистка говорит, что выбирать наряды ей помогают стилисты. Но последнее слово все равно за ней.

«Всегда надо понимать, что одежда не должна быть отдельно от тебя. Я надеваю только то, в чем мне комфортно», – призналась звезда.

У певицы очень насыщенный график, она работает практически без выходных.

«Я сегодня встала в 3 часа ночи и до сих пор еще даже не поела», – жаловалась исполнительница хита «Погода в доме».

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