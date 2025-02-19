«Стремненько, конечно»: певец Сергей Лазарев застрял в лифте с другими жильцами дома

Певец Сергей Лазарев рассказал о неприятной ситуации — он застрял в лифте с другими жильцами дома. Впрочем, 41-летний исполнитель не испугался и не словил паническую атаку.

По признанию Лазарева, он ехал в лифте на свой этаж, но неожиданно он остановился. Артист посчитал, что это произошло из-за отключения электричества. При этом свет в кабине остался.

«Мы застряли в лифте! Поехали на шестой этаж, отрубилось электричество. Потом лифт начал плавно спускаться вниз, а потом резко сработали эти штуки, и он остановился. Ну стремненько, конечно, во всем доме выключили электричество. Только странно, свет-то есть», - рассказал Сергей.

Вскоре после этого певец вновь вышел на связь с поклонниками и успокоил их, что его благополучно спасли.

Напомним, что недавно в лифте застряла и певица Люся Чеботина. Она делилась, что всегда предпочитает лестницы, но из-за тяжелого платья не стала подниматься по ступеням.

Ранее Сергей Лазарев раскритиковал участника шоу «Один в один» за пародию на себя.