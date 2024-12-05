«Пусть живет, сколько сможет»: дочь Ларисы Голубкиной раскрыла правду о состоянии матери

Дочь актрисы Ларисы Голубкиной Мария раскрыла правду о здоровье матери. По ее словам, у родственницы «очень все нехорошо». При этом химиотерапию звезде «Гусарской баллады» делать не планируют. Дочь считает: пусть мать живет, сколько сможет.

Комментарий Марии Голубкиной приводит NEWS.ru.

Она опровергла сообщения об улучшении у Голубкиной. Все улучшения, говорит Мария, это два шага сегодня и один вчера.

«Я считаю, что это какие-то гнусные происки, потому что, на самом деле, нет сил никаких уже. Действительно, очень все нехорошо», - рассказала Мария Голубкина и добавила, что «у мамы еле-еле душа в теле».

Говоря о родственнице, Мария отметила: «Пусть живет, сколько сможет». Голубкина не верит, что станет лучше. Она считает – дожить до таких лет, как актриса, «это круто».

Ранее сообщалось, что актрисе посоветовали химиотерапию с целью нейтрализовать оставшиеся раковые клетки. Голубкиной присвоен паллиативный статус, она передвигается на инвалидной коляске.